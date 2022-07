Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zum Wochenstart überwiegend südwärts. Belastend wirkten gestiegene Sorgen vor einer Rezession. Diese erhielten am Berichtstag neue Nahrung durch die Ankündigung einer weiteren Reduktion der russischen Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1. Daneben wies auch ein stärker als erwarteter Rückgang im ifo-Geschäftsklimaindex auf eine Eintrübung der konjunkturellen Perspektiven hin. Mit 88,6 Punkten fiel der meistbeachtete Frühindikator für Deutschlands Wirtschaft auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020. Der DAX büßte vor diesem Hintergrund 0,33 Prozent auf 13.210 Punkte ein. MDAX und TecDAX zeigten Abschläge von 0,54 beziehungsweise 1,21 Prozent. In den drei Indizes gab es 29 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW notierte nach einem zwischenzeitlichen Test der steigenden 200-Tage-Linie (aktuell: 25,64) 0,53 Punkte höher bei 26,51 Zählern. Stärkste Sektoren waren Banken (+0,94%), Automobilwerte (+0,31%) und Versicherungen (+0,20%). Am schwächsten präsentierten sich Softwareaktien (-1,88%), Finanzdienstleister (-1,43%) und Industriewerte (-0,58%). An der DAX-Spitze zog die Bayer-Aktie nachrichtenlos um 1,59 Prozent an. Sartorius bildete ebenfalls nachrichtenlos das Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von 4,59 Prozent. Bechtle haussierte im TecDAX nach der Vorlage besser als erwarteter vorläufiger Geschäftszahlen um 4,79 Prozent. Baywa sprang im SDAX nach starken Zahlen und einer Anhebung der EBIT-Prognose um 6,95 Prozent.

An der Wall Street zeigten sich die Anleger im Vorfeld einer Flut an Quartalszahlen sowie mit Blick auf die anstehende Fed-Sitzung zurückhaltend. Der Dow Jones Industrial rückte nach einem impulslosen Handel um 0,28 Prozent auf 31.990 Punkte vor. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,55 Prozent auf 12.328 Zähler nach. 57 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Es gab 25 neue 52-Wochen-Hochs und 60 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um vier Basispunkte auf 2,81 Prozent an. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,63 Prozent auf 1.717 USD. WTI-Öl stieg um 2,22 Prozent auf 96,80 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,30 Prozent fester bei 159,22 Punkten. Stark gesucht waren Technologiewerte in Hongkong. Der HSTECH-Index kletterte um 1,62 Prozent. Hier stützten Nachrichten für das Schwergewicht Alibaba (+6,02%), wonach noch für das laufende Jahr ein zusätzliches Primär-Listing in Hongkong (neben dem in New York) angestrebt werde. Dies würde Anlegern aus Festland-China Zugang zu einem Investment ermöglichen. Gegen den Trend schwächer notierten die Börsen in Taiwan, Malaysia, Indien und Neuseeland. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,26 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.185) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum Verbrauchervertrauen und zu den Neubauverkäufen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von der UBS, Unilever, General Motors, UPS, General Electric, Coca-Cola, McDonald’s, LVMH und Deutsche Börse. Nach der Schlussglocke an der Wall Street stehen unter anderem die Quartalsbilanzen der Tech-Schwergewichte Microsoft, Alphabet und Texas Instruments auf der Agenda. Bereits gestern schockte Walmart nachbörslich mit einer Senkung der Geschäftsziele (nachbörslich: -9,94%). Hypoport und Wacker Neuson lieferten am Abend besser als erwartete Zahlenwerke ab.