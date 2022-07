Diese Analyse wurde am 27.07.2022 um 08:48 Uhr erstellt.

Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) hatte im November vergangenen Jahres ein Allzeithoch bei 631,60 EUR markiert. Im Rahmen des anschließenden Kurseinbruchs brach sie ihren zyklischen Aufwärtstrend und rutschte bis auf ein im Juni verzeichnetes Verlaufstief bei 293,30 EUR ab. Die seither laufende fünfwellige Erholungsbewegung beförderte den Anteilsschein bis an eine bedeutsame Widerstandszone, die unter anderem aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement, dem Reaktionshoch vom März, der mehrmonatigen Abwärtstrendlinie und der fallenden 200-Tage-Linie resultiert. Dort traf der Wert zuletzt auf Verkaufsinteresse und startete nach der Ausbildung eines Rallyhochs bei 424,10 EUR einen Rücksetzer. Die laufende Verschnaufpause könnte sich noch in Richtung der nächsten Supportbereiche bei 393,20 EUR, 374,70 EUR oder 354,82-362,63 EUR ausdehnen, ohne den Erholungstrend zu gefährden. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde hingegen das Risiko eines neuerlichen Tests des Tiefs bei 293,30 EUR mit Zwischenetappen bei 340,40/343,27 EUR und 313,20-324,17 EUR mit sich bringen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Ausbruch über die kritische Widerstandszone 422,53-438,00 EUR das mittelfristige Chartbild deutlicher aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 462,00 EUR und 483,30-502,37 EUR ermöglichen.