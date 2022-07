Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag die negativen Vorzeichen. Händler verwiesen zur Begründung auf die gestiegenen Rezessionssorgen mit Blick auf die reduzierten Gaslieferungen aus Russland. Der DAX schloss 0,86 Prozent tiefer bei 13.097 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 2,14 beziehungsweise 0,62 Prozent. In den drei Indizes gab es 20 Kursgewinner und 78 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 92 Prozent. Lediglich die Sektorenindizes für Versorger (+0,27%) und Pharma & HealthCare (+0,10%) schafften den Sprung in den grünen Bereich. Am deutlichsten fielen Einzelhandelswerte (-5,52%) und Automobilaktien (-2,02%). Stärkster DAX-Wert war Siemens Healthineers (+1,58%), vor Fresenius SE (+1,17%) und Beiersdorf (+1,06%). Zalando (-9,82%) litt als Schlusslicht unter einer Gewinnwarnung von Walmart. HelloFresh (-7,28%, adidas (-3,58%) und Puma (-3,30%) mussten ebenfalls deutlich überdurchschnittliche Verluste hinnehmen.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nach einer Vielzahl an Unternehmenszahlen 0,71 Prozent tiefer bei 31.762 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 1,96 Prozent auf 12.087 Zähler. An der NYSE schlossen 1.227 Werte im Plus und 1.964 im Minus. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries lag bei unveränderten 2,81 Prozent. Der US-Dollar war stark gesucht. EUR/USD sackte um 0,89 Prozent auf 1,0124 USD ab. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.716 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,89 Prozent auf 94,87 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,52 Prozent tiefer. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,88 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.162) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf das um 20.00 Uhr anstehende Ergebnis der Fed-Sitzung. Experten erwarten überwiegend, dass die US-Notenbank ihren Leitzins um 75 Basispunkte auf 2,25-2,50 Prozent anheben wird. Mit Blick auf die Makroseite sind daneben der GfK-Konsumklimaindikator, die Daten zur Geldmenge und Kreditvergabe in der Eurozone sowie der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA relevant. Unternehmensseitig haben die Anleger eine Flut an Geschäftszahlen zu verdauen. Es berichten unter anderem Mercedes-Benz, BASF, Deutsche Bank, Puma, MTU, Airbus, Rio Tinto, T-Mobile US und Boeing. Nach der Schlussglocke an der Wall Street gibt es die Zahlen von Meta Platforms (ehemals Facebook), Qiagen, Qualcomm und Ford Motor. Bereits gestern Abend legten Deutsche Börse und adidas Zahlen vor. Die Papiere der Deutschen Börse reagierten nachbörslich mit leichten Aufschlägen, während adidas um rund 2 Prozent nachgab. Daneben lieferten Microsoft (nachbörslich: +3,99%) und Alphabet (nachbörslich: +4,80%) positiv aufgenommene Zahlenwerke, was dem Nasdaq-Future (+1,45%) nachbörslich besonderen Auftrieb verlieh.