Die Aktie des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140) war im Rahmen einer dynamischen mehrjährigen Hausse bis auf ein Allzeithoch bei 97,50 EUR gestiegen. Die beiden Kursspitzen im August und November vergangenen Jahres bildeten anschließend den Ausgangspunkt für eine bearishe Trendwende in Gestalt eines Doppeltops. Seither dominieren die Bären das Kursgeschehen. Zuletzt verzeichnete das Papier am Dienstag ein 2-Jahres-Tief bei 24,57 EUR. Ausgehend vom dort befindlichen Support (fallende Unterstützungslinie entlang der Tiefs vom März und Juni), zeigte es im gestrigen Handel eine Gegenbewegung und formte dabei einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Zur Generierung eines Signals für eine deutlichere Kurserholung wäre nun ein Tagesschluss oberhalb der Marke von 27,02 EUR oder ein dynamischer Anstieg über 28,06 EUR zu fordern. Im Erfolgsfall entstünde Potenzial in Richtung 30,14-30,75 EUR. Erst mit einem nachhaltigen Break über die Hürde bei 33,08-35,71 EUR würde sich auch das mittelfristige Chartbild signifikant aufhellen. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supportbereiches 24,40/24,57 EUR und anschließend 23,70 EUR würde ein bearishes Anschlusssignal liefern. In diesem Fall wäre eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends in Richtung 21,65 EUR, 18,33/18,46 EUR und eventuell 16,14 EUR (Tief vom März 2020) zu favorisieren. Das Unternehmen wird am 15. August seine Quartalszahlen vorlegen.