Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte trotz eines neuen Rekordtiefs im GfK-Konsumklimaindex (-30,6) und der am Abend anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed Zugewinne verbuchen. Für Bewegung sorgten zahlreiche Quartalszahlen im Rahmen der laufenden Berichtssaison. Der DAX schloss 0,53 Prozent fester bei 13.166 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,65 respektive 1,46 Prozent an. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 23 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Technologie (+3,29%), Einzelhandel (+2,83%) und Finanzdienstleister (+2,22%). Schwäche zeigten Konsumwerte (-2,82%), Banken (-0,47%) und Pharma & HealthCare (-0,25%). HelloFresh haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 5,92 Prozent. Mercedes-Benz verbesserte sich um 3,65 Prozent. Der Konzern konnte im zweiten Quartal ungeachtet rückläufiger Verkaufszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zulegen und die Konsensschätzungen schlagen. Zudem erhöhte der Autobauer den Ausblick auf das Gesamtjahr. Ebenfalls nach Geschäftszahlen im Blick standen RWE (+2,65%), Deutsche Börse (+2,35%), adidas (-5,10%), Puma (-4,11%), BASF (-1,34%), Deutsche Bank (-1,64%) und MTU (-2,73%).

Die Fed hob wie allgemein erwartet ihren Leitzins um 75 Basispunkte an. An der Wall Street reagierten die Indizes mit Kursgewinnen. Der Dow Jones Industrial verbesserte sich um 1,37 Prozent auf 32.198 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 4,26 Prozent auf 12.601 Punkte nach oben und verzeichnete damit den größten Anstieg seit dem November 2020. 79 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Der US-Dollar stand kräftig unter Druck und wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg bis zum Ende des New Yorker Handels um 0,94 Prozent auf 1,0208 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel um drei Basispunkte auf 2,78 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,84 Prozent auf 1.732 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach einem kräftigen Rückgang der Lagerbestände (-4,5 Mio. Barrel) um 3,44 Prozent auf 98,25 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,90 Prozent fester bei 160,20 Punkten. Samsung Electronics (+0,16%) verfehlte mit seinen Quartalszahlen ergebnisseitig die Markterwartungen. Die Aktie konnte dennoch moderat zulegen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,13 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.243) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Juli-Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, das US-BIP für das zweite Quartal und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es wieder eine Flut an Geschäftszahlen zu verarbeiten. Es berichten unter anderem HeidelbergCement, Volkswagen, Linde, Nestlé, Shell, Totalenergies, Honeywell, Merck & Co und Pfizer. Gestern Abend veröffentlichten Fresenius Medical Care (FMC), Fresenius SE, Airbus und Knorr-Bremse enttäuschende Geschäftszahlen, die heute negative Impulse liefern könnten. Nach US-Börsenschluss standen die Bilanzen von Meta Platforms (nachbörslich: -4,65%), Qualcomm (nachbörslich: -3,68%) und Ford Motor (nachbörslich: +5,18%) im Fokus. Nach der heutigen Schlussglocke an der Wall Street legen die Tech-Riesen Apple, Amazon und Intel ihre Zahlenwerke vor.