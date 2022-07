Die Aktie von TAG Immobilien (WKN: 830350) hatte im August 2021 ein zyklisches Hoch bei 29,37 EUR verzeichnet. Dort übernahmen die Bären das Ruder und schickten das Papier in einem sich beschleunigenden Abwärtstrend bis auf ein am 15. Juli markiertes Mehrjahrestief bei 8,70 EUR. Zuvor hatte der RSI-Indikator auf Basis des Tagescharts ein extrem überverkauftes Niveau erreicht und eine positive Divergenz zur Preiskurve ausgebildet. Dieses Indiz für eine mögliche technische Erholungsbewegung wurde von bullishen Tageskerzen sowie einem positiv zu wertenden Handelsvolumen begleitet und mit dem Kursanstieg am 20. Juli bestätigt. Der gestrige Kursschub auf ein 3-Wochen-Hoch verbesserte nun auch die Wellenstruktur. Eine Ausdehnung der Erholungsbewegung steht auf der Agenda. Potenzielle nächste Kursziele lauten 11,10-11,27 EUR und 12,08/12,47 EUR. Darüber wäre mittelfristig ein Vorstoß in Richtung 13,73-14,09 EUR vorstellbar. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 9,83 EUR, 9,24/9,29 EUR und 8,70 EUR. Darunter würde das Erholungsszenario beseitigt und es wäre mit einem fortgesetzten Kursrutsch in Richtung 8,05 EUR zu rechnen.