Nächste Unterstützungen:

13.042-13.124

12.935

12.828

Nächste Widerstände:

13.316-13.337

13.380-13.451

13.550/13.570

Der Index verbleibt im Konsolidierungsmodus nach der Rally vom am 14. Juli gesehenen Zwischentief bei 12.434 Punkten. Die Bullen haben eine gute Chance, die in Rufweite befindliche Abwärtstrendlinie vom am 20. Juli verzeichneten Rallyhoch (13.399) bei aktuell 13.316 Punkten zeitnah zu knacken, solange der Support bei 13.042-13.124 Punkten nicht zuvor unterschritten wird. Ein Stundenschluss oberhalb von 13.337 Punkten würde die Machtübernahme durch die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster bestätigen mit möglichen nächsten Zielen bei 13.380-13.451 Punkten und 13.550/13.570 Punkten. Übergeordnet bliebe der Abwärtstrend auch in diesem Fall intakt. Ein Rutsch unter 13.042 Punkte würde derweil zunächst für eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 12.935 Punkte und eventuell 12.828 Punkte sprechen.