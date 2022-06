Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Februar dieses Jahres ging sie in eine deutliche Beschleunigungsphase über und übersprang dabei die Hürden der zyklischen Hochs vom September 2019 und April 2018 bei 118,60 EUR und 119,35 EUR. Am 22. April markierte das Papier ein neues Allzeithoch bei 225,00 EUR und musste anschließend der extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen. Der seither laufenden Korrekturphase droht mit dem gestrigen Kursgeschehen eine Ausdehnung. Die jüngste Erholungsbewegung vom bisherigen Korrekturtief bei 175,20 EUR scheiterte im Bereich der deckelnden 50-Tage-Linie. Im gestrigen Handel rutschte der Wert begleitet von hohem Volumen unter die Trendlinie des Erholungstrends. Als potenzielle Korrekturziele fungieren nun die Bereiche 172,26-175,25 EUR, 167,70/168,20 EUR, 161,72/162,95 EUR und 153,25-158,10 EUR. Nächste Hürden befinden sich aktuell bei 192,45-195,00 EUR und 199,15-203,00 EUR. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Hürde wäre nun klar bullish zu werten mit möglichen Zielen bei 206,00 EUR, 209,20 EUR und 222,60/225,00 EUR.