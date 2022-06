Die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 21,60 EUR im März 2020 eine dynamische Rally bis auf ein im September 2020 markiertes 2-Jahres-Hoch bei 44,50 EUR gezeigt. Seither orientiert sie sich im längerfristigen Zeitfenster seitwärts bis abwärts. Zuletzt verzeichnete der Wert ein 2-Jahres-Tief bei 27,48 EUR und initiierte dort ab dem 12. Mai eine Erholungsrally. Er konnte dabei eine Reihe mittelfristig relevanter Widerstandsthemen, wie die 50-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie und die Abwärtstrendlinie vom Zwischenhoch im Februar, aus dem Weg räumen. Nach dem Erreichen eines 8-Wochen-Hochs bei 32,08 EUR gestaltet sich das ganz kurzfristige Chartbild aktuell neutral. Der Anteilsschein formte einen Inside Day sowie zwei Doji-Kerzenin Folge, die ein Patt zwischen Bullen und Bären signalisieren. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 31,60 EUR würde für einen Pullback in Richtung 31,16-31,42 EUR oder 30,88-30,99 EUR sprechen. Darunter käme es zu einer deutlicheren Eintrübung der kurzfristigen technischen Ausgangslage mit nächstem Ziel bei 30,32/30,43 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb von 30,32 EUR wäre schließlich als erster Hinweis auf eine erneute Machtübernahme der Bären im mittelfristigen Zeitfenster zu werten mit unmittelbaren Abwärtsrisiken in Richtung 29,72/29,78 EUR, 29,00/29,24 EUR und 27,48 EUR. Mit einem Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 32,08 EUR entstünde derweil ein bullishes Anschlusssignal. Im Erfolgsfall wären fortgesetzte Kursavancen in Richtung 33,28 EUR, 33,79 EUR und eventuell 34,38-34,80 EUR zu favorisieren. Die letztgenannte Zone ist kritisch für eine mögliche mittel- bis längerfristige Bodenbildung.