Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich zur Wochenmitte nach einem impulsarmen Geschäft schwächer aus dem Handel. Der DAX schloss 0,33 Prozent tiefer bei 14.340 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Verluste von 0,55 und 0,99 Prozent. In den drei Indizes gab es 36 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Gegen den Trend stark gesucht waren Automobilwerte (+1,83%). Hier stützte die Hoffnung der Marktteilnehmer, dass sich die Lieferkettenprobleme in der Branche mit den begonnenen Lockerungen der Corona-Restriktionen in China auflösen könnten. Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-2,95%), Transportwerte (-2,51%) und Immobilienaktien (-1,66%). Porsche haussierte an der DAX-Spitze um 4,05 Prozent. Dahinter kletterten die Autowerte BMW, Volkswagen, Daimler Truck und Mercedes-Benz zwischen 1,66 und 2,11 Prozent. Zalando bildete mit einem Minus von 6,58 Prozent das Schlusslicht im Leitindex und litt damit unter einem negativen Analystenkommentar. Sartorius sackte um 5,86 Prozent ab.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten mit einem Abschlag von 0,54 Prozent bei 32.813 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 gab um 0,74 Prozent auf 12.548 Zähler nach. 57 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Es gab jeweils 52 neue 52-Wochen-Hochs und Tiefs. Der US-Dollar war stark gesucht. EUR/USD fiel um 0,76 Prozent auf 1,0651 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries setzte die Vortagesrally mit einem Anstieg um neun Basispunkte auf 2,94 Prozent fort. Gold notierte an der Comex unverändert bei 1.849 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,12 Prozent tiefer. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.373) ein freundlicher Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Erzeugerpreise in der Eurozone. In den USA könnten sich Impulse vom ADP-Arbeitsmarktbericht, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Auftragseingang in der Industrie ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Remy Cointreau. In Großbritannien findet heute aufgrund eines Feiertages kein Börsenhandel statt.