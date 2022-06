Die Salzgitter-Aktie (WKN: 620200) hatte im März ein 4-Jahres-Hoch bei 48,76 EUR markiert und befindet sich seither in einer Korrektur des übergeordneten Haussetrends. Nach einem dreiwelligen Rücksetzer in den Bereich der 200-Tage-Linie kam es in den letzten Wochen zu einer Erholungsbewegung. Vom Korrekturtief bei 31,80 EUR konnte das Papier bis auf 39,90 EUR vorstoßen. Am dort befindlichen Widerstandsbereich formte es ein bearishes Evening-Star-Muster im Kerzenchart. Mit dem gestrigen kräftigen Kursanstieg attackieren die Bullen die kurzfristig kritische Hürde erneut. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über 39,90/40,28 EUR, insbesondere per Tagesschluss, entstünde ein kurzfristig relevantes Anschlusskaufsignal mit Zielrichtung 41,54-43,00 EUR. Um ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends zu erhalten, müsste der Anteilsschein die letztgenannte Widerstandszone nachhaltig herausnehmen. Nächste Zielbereiche lauten im Erfolgsfall 45,13 EUR, 46,60 EUR und 48,76 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 37,28-37,52 EUR wäre hingegen kurzfristig bearish zu werten. Mögliche nächste Auffangbereiche liegen dann bei 36,49/36,59 EUR, 35,69 EUR, 34,54 EUR und 33,08/33,71 EUR. Darunter käme es schließlich zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.