Der deutsche Aktienmarkt konnte am Donnerstag deutliche Zugewinne verbuchen. Der DAX schloss 1,01 Prozent höher bei 14.485 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 1,63 respektive 1,59 Prozent. In den drei Indizes gab es 84 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,83%), Chemie (+2,32%) und Technologie (+1,95%). Schwach präsentierten sich gegen den Trend Versorger (-0,41%), Banken (-0,27%) und Pharma & HealthCare (-0,21%). Im DAX haussierte Sartorius ohne Nachrichten um 5,20 Prozent und belegte damit den Spitzenplatz. Dahinter folgten Delivery Hero (+4,50%), Puma (+3,81%), Zalando (+3,48%) und HelloFresh (+3,07%). FMC sackte um 3,48 Prozent ab und hielt damit die rote Laterne im Leitindex. Das Papier war am Vortag aus einer mehrwöchigen Trading-Range nach unten ausgebrochen und nähert sich nun dem im März verzeichneten Jahrestief an. Bundesanleihen standen stark unter Druck. Der Euro-Bund-Future gab um 0,48 Prozent auf ein neues Jahrestief bei 150,23 Punkten nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte im Gegenzug über das Mai-Hoch auf 1,24 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit August 2014.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 1,33 Prozent auf 33.248 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 haussierte um 2,75 Prozent auf 12.893 Zähler. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verzeichnen. Das Aufwärtsvolumen betrug 81 Prozent. Es gab 64 neue 52-Wochen-Hochs und 38 Tiefs. Die Rendite zehnjähriger Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 2,92 Prozent nach. Der US-Dollar stand aufgrund der gestiegenen Risikofreude deutlich unter Druck. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,91 Prozent auf 1,0748 USD. Die Edelmetallpreise zeigten eine kräftige Rally. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,26 Prozent auf 1.872 USD. Silber, Platin und Palladium haussierten zwischen 1,90 und 2,78 Prozent. Comex-Kupfer stieg um 5,30 Prozent auf ein 5-Wochen-Hoch bei 4,56 USD. Rohöl der US-Sorte WTI zog nach einem stärker als erwarteten Rückgang der Lagerbestände um 1,92 Prozent auf 117,47 USD an.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent fester bei 168,84 Punkten. In Hongkong und China blieben die Börsen aufgrund eines Feiertages geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,10 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.606) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm-Payrolls) für den Mai. Daneben könnten sich Impulse von den Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA ergeben. In Großbritannien findet feiertagsbedingt kein Handel statt.