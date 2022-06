Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und bewegt sich hiervon ausgehend übergeordnet südwärts. Dieser Abwärtstrend beschleunigte sich ab dem Herbst und führte am 28. April dieses Jahres schließlich zur Unterschreitung des im März 2020 geformten zyklischen Tiefs bei 1,0633 USD. Bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 1,0349 USD und damit an die wichtige ultralangfristige Unterstützung, die sich aus dem im Januar 2017 markierten Dekadentief ableiten lässt, gab der Kurs nach, bevor die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren am 13. Mai ihren Tribut forderten und eine Erholungsrally einsetzte. Im Rahmen der zuletzt gestarteten Konsolidierung unterhalb des Erholungshochs bei 1,0787 USD kam es im gestrigen Handel unmittelbar nach der EZB-Sitzung zu einer Bullenfalle. Das Währungspaar schraubte sich bis auf 1,0774 USD und damit über die Abwärtstrendlinie vom am 10. Februar markierten Zwischenhoch hinauf. Der anschließend einsetzende Abverkauf drückte den Kurs innerhalb weniger Stunden um rund 1,5 Prozent abwärts bis auf ein Tief bei 1,0611 USD. Das dort befindliche Supportcluster (38,2%-Retracement des Erholungstrends/Rückkehrlinie des Konsolidierungskanals) bildete im heutigen asiatischen Handel den Ausgangspunkt für eine Gegenbewegung. Der Konsolidierungsmodus im kurzfristigen Zeitfenster bleibt noch intakt. Aus dem Intraday-Chart lassen sich nächste Hürden und potenzielle Ziele bei 1,0650/1,0652 USD, 1,0671-1,0692 USD und 1,0705/1,0712 USD ausmachen. Um ein Signal für eine Fortsetzung des im Mai gestarteten Erholungstrends zu erhalten, müssten die Euro-Bullen die Notierung nachhaltig über die Widerstandszone bei 1,0730-1,0787 USD und das Fibonacci-Retracement bei 1,0821 USD befördern. Unterhalb von 1,0607 USD wäre hingegen eine deutlichere Abwärtsbewegung zu favorisieren mit nächsten Zielen bei 1,0516 USD, 1,0460 USD und 1,0349 USD.