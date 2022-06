Mit dem im Januar erfolgten Rutsch unter die untere Begrenzung einer mehrmonatigen Handelsspanne trübte sich das übergeordnete Chartbild bei der SAP-Aktie (WKN: 716460) deutlich ein. Ausgehend vom zyklischen Zwischenhoch vom November 2021 bei 129,74 EUR, hat der Anteilsschein in der Spitze rund 33 Prozent verloren. Nach dem Markieren eines 2-Jahres-Tiefs bei 86,81 EUR am 19. Mai initiierte der Wert einen Erholungstrend und ging zuletzt nach einem zweiten Kursschub unterhalb des Erholungshochs bei 95,66 EUR in den Konsolidierungsmodus über. Das kurzfristige Chartbild stellt sich aktuell neutral dar. Ein Anstieg über die Widerstandszone bei 95,61-96,07 EUR per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle Kurzfristziele lauten im Erfolgsfall 96,89 EUR, 97,68-98,74 EUR und 100,00-101,14 EUR. Zu einer Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes käme es erst oberhalb des Reaktionshochs vom März bei 104,40 EUR. Unterstützt ist der Wert derzeit bei 91,78-92,74 EUR. Darunter müsste ein ernsthafter Test der kurzfristig kritischen Supportzone bei 89,93/90,02 EUR eingeplant werden. Deren Verletzung würde das technische Bias auf bearish drehen und ein Wiedersehen mit dem Verlaufstief bei 86,81 EUR nahelegen. Eine unmittelbare Ausdehnung des Abverkaufs in Richtung der ultralangfristig kritischen Unterstützung bei rund 82 EUR (Tiefs der Jahre 2020 und 2018) würde in diesem Fall nicht überraschen.