Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenschluss die negativen Vorzeichen. Stark ausgefallene US-Arbeitsmarktdaten stützten die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed mit den anvisierten Zinserhöhungsplänen auf Kurs bleiben dürfte. Der DAX schloss 0,17 Prozent tiefer bei 14.460 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 0,03 beziehungsweise 0,43 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 35 Gewinner und 63 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog mit 56 Prozent. Stark gesucht waren die Sektoren Versorger (+0,74%), Versicherungen (+0,62%) und Telekommunikation (+0,38%). Unter Druck standen derweil vor allem der Einzelhandelssektor (-1,73%), Technologiewerte (-1,69%) und Automobilaktien (-1,04%). Hannover Rück belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze mit einem Aufschlag von 2,69 Prozent. Dahinter folgten E.ON (+2,11%), Munich Re (+1,07%), Linde (+1,03%) und Bayer (+0,93%). Das Schlusslicht bildete Zalando (-3,74%). Ebenfalls schwach im Markt lagen Delivery Hero (-2,03%), HelloFresh (-1,84%) und Infineon (-1,83%).

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial 1,05 Prozent schwächer bei 32.900 Punkten aus dem Handel. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 büßte 2,68 Prozent auf 12.548 Zähler ein. 69 Prozent der Werte an der NYSE mussten Kursverluste hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. 50 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank um 0,27 Prozent auf 1,0717 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries legte um vier Basispunkte auf 2,96 Prozent zu. Die Edelmetallpreise standen mit Blick auf die Entwicklung von Greenback und Zinsen nach den Arbeitsmarktdaten unter deutlichem Druck. Gold sank an der Comex um 1,13 Prozent auf 1.850 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,71 Prozent auf 118,87 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,21 Prozent fester bei 168,43 Punkten. Stützend wirkte die teilweise Aufhebung der Corona-Einschränkungen in Peking. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor verbesserte sich im Mai von zuvor 36,2 auf 41,4 Punkte. Der MSCI China kletterte um 0,98 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt 0,52 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.550) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. Die Börsen in Österreich, der Schweiz, Dänemark, Norwegen und Schweden bleiben feiertagsbedingt geschlossen.