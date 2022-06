Nächste Unterstützungen:

14.441/14.443

14.401

14.314-14.330

Nächste Widerstände:

14.553

14.589-14.603

14.819

Der Index pendelt derzeit auf Basis des Tagescharts um seinen fallenden SMA 100 (aktuell 14.473) und schloss am Freitag 13 Punkte darunter. Er konsolidiert aktuell die mehrwöchige Rally vom am 9. Mai verzeichneten Reaktionstief bei 13.381 Punkten. Es bedarf eines Tagesschlusses oberhalb von 14.603 Punkten, um den entsprechenden Aufwärtstrend zu bestätigen und potenzielle Ausdehnungsziele bei 14.819 Punkten und 14.925-15.075 Punkten zu aktivieren. Der übergeordnete Abwärtstrend vom Januar-Hoch würde erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone in seinem Bestand gefährdet. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 14.441/14.443 Punkten und 14.401 Punkten. Darunter wäre ein erneuter Test des Konsolidierungstiefs bei 14.330 Punkten zu erwarten. Kurzfristig bearish würde es unter 14.314-14.330 Punkten mit nächsten Zielen bei 14.273 Punkten und 14.142-14.226 Punkten.