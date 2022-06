Die Aktie des im DAX notierten Industriegase- und Engineering-Konzerns Linde (WKN: A2DSYC) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Ausgehend vom im Februar verzeichneten Korrekturtief bei 244,00 EUR, hatte sich das Papier zuletzt wieder bis an das im Januar markierte Rekordhoch bei 309,35 EUR hochgearbeitet. Die darunter etablierte mittelfristige Konsolidierung konnte nun nach oben verlassen werden. Der Wert kletterte im gestrigen Handel auf eine neue Bestmarke bei 315,35 EUR und bestätigte damit den übergeordneten Haussetrend. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Ziel- und Widerstandsregion 314,99/315,35 EUR würde nächste potenzielle Ziele bei 317,60 EUR, 321,01 EUR und 327,13 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber befinden sich Ausdehnungsziele bei 334,31 EUR, 341,00 EUR und 346,51/349,74 EUR. Ein Warnsignal für die Bullen wäre nun ein Rutsch unter die nächste Supportzone bei 306,40-309,35 EUR per Tagesschluss. Kurzfristig bearish wäre die Verletzung der Unterstützung bei 295,37/297,45 EUR. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in Richtung 290,10-290,65 EUR oder 279,75-282,23 EUR einzuplanen.