Nächste Unterstützungen:

14.589-14.608

14.545/14.548

14.500

Nächste Widerstände:

14.709

14.732/14.750

14.819

Der mehrwöchige Aufwärtstrend vom am 9. Mai verzeichneten Reaktionstief bei 13.381 Punkten wurde durch das gestrige Kursgeschehen bestätigt. Die Situation in den kurzfristigen Indikatoren auf Basis des Stundencharts ist jedoch bereits deutlich überhitzt. Eine Konsolidierung oder Korrektur sollte daher nicht überraschen. Die technische Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster bleibt bullish, solange der Support bei 14.443 Punkten nicht unterschritten wird. Darüber liegen mögliche Auffangbereiche bei 14.589-14.603 Punkten, 14.545/14.548 Punkten und 14.500 Punkten. Ein Stundenschluss oberhalb von 14.709 Punkten würde für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 14.732/14.750 Punkte, 14.819 Punkte und eventuell 14.925-15.075 Punkte sprechen.