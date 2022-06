Die Aktie des Wind- und Solarparkbetreibers Encavis (WKN: 609500) war nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 25,55 EUR im Januar 2021 in den Korrekturmodus übergegangen. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle erreichte sie im Februar dieses Jahres ein 2-Jahres-Tief bei 11,82 EUR und damit eine längerfristig relevante Unterstützungszone. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Eine schwungvolle mehrwöchige Rally beförderte den Anteilsschein signifikant über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Dem Anstieg um rund 83 Prozent folgte im April und Mai ein dreiwelliger Rücksetzer bis auf 17,66 EUR und damit in den Supportbereich des 38,2%-Fibonacci-Retracements. Mit dem jüngsten Kursanstieg nähert sich das Papier bereits der korrektiven Abwärtstrendlinie an, die aktuell bei 21,04 EUR verläuft. Deren nachhaltige Überwindung per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 21,43/21,59 EUR, 22,31-22,66 EUR, 23,09 EUR und 23,70-24,64 EUR indiziert. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 19,69-20,04 EUR kurzfristig kritisch. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine zeitliche Ausdehnung der im April gestarteten Korrekturphase zu favorisieren. Zu einer deutlichen Eintrübung der mittelfristigen Chartsituation käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der beiden Supportzonen bei 17,66-18,07 EUR und 16,68-16,87 EUR.