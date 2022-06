Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im vergangenen November verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR katapultierte. Seither etablierte der DAX-Wert einen dynamischen Abwärtstrend und erreichte dabei am 25. Mai ein Verlaufstief bei 57,94 EUR. Die an diesem Tag geformte bullishe Doji-Kerze bildete den Startschuss für die laufende Erholungsrally. Der Anteilsschein konnte zuletzt nach der Abwärtstrendlinie vom Januar-Hoch auch die 50-Tage-Linie überwinden. Der gestrige Kursanstieg schickte die Notierung per Tagesschluss über das 23,6%-Fibonacci-Retracement der Baisse auf ein 5-Wochen-Hoch. Potenzielle nächste Erholungsziele lauten nun 73,52 EUR, 74,72 EUR und 76,70-77,70 EUR. Der mittelfristige Abwärtstrend würde erst mit einem Anstieg über die Marke von 80,00 EUR gebrochen. Mit Blick auf die Unterseite bleibt das kurzfristige technische Bias bullish, solange der aktuelle Support bei 69,30-70,38 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre hingegen zunächst ein Schließen der Kurslücke bei 66,56 EUR oder sogar ein erneuter Test des Tiefs bei 57,94 EUR einzuplanen.