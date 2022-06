Nächste Unterstützungen:

14.379-14.431

14.351

14.314/14.330

Nächste Widerstände:

14.458

14.500-14.517

14.602

Der Index befindet sich im Korrekturmodus, bezogen auf den am Mai-Tief bei 13.381 Punkten gestarteten Erholungstrend. Es bleibt abzuwarten, ob bereits auf den aktuell im Test befindlichen gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 Tage sowie 100 Stunden eine nachhaltige Stabilisierung gelingt. Nächster Widerstand befindet sich bei 14.458 Punkten. Ein Ausbruch über die wichtigere Hürde bei 14.500-14.517 Punkten per Stundenschluss oder ein Intraday-Anstieg über 14.602 Punkte würden Signale für ein mögliches Ende der bei 14.709 Punkten gestarteten Korrekturphase darstellen. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 14.379-14.431 Punkten per Stundenschluss würde derweil für eine deutliche preisliche Ausdehnung des laufenden korrektiven Abwärtstrends nahelegen. Potenzielle nächste Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 14.351 Punkten, 14.314/14.330 Punkten und 14.096-14.226 Punkten.