Diese Analyse wurde am 13.06.2022 um 08:25 Uhr erstellt.

Die Aktie von HeidelbergCement (WKN: 604700) hatte im April vergangenen Jahres ein zyklisches Zwischenhoch bei 81,04 EUR markiert und bewegt sich seither südwärts. Zuletzt zeigte sie eine Seitwärtskorrektur innerhalb einer mehrmonatigen symmetrischen Dreiecksstruktur oberhalb des im März verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 47,01 EUR. Mit dem am Freitag gesehenen Kursrutsch auf ein 3-Wochen-Tief droht nun eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends. Der Wert verletzte zunächst per bearisher Kurslücke seine 50-Tage-Linie und unterschritt anschließend die Erholungstrendlinie vom März-Tief. Das kurzfristige technische Bias bleibt bearish, solange der Widerstandsbereich bei aktuell 52,99-53,60 EUR nicht per Tagesschluss zurückerobert wird. Im charttechnischen Fokus als potenzielle nächste Unterstützungen und Ziele stehen die Marken 50,32 EUR, 48,80 EUR und 47,01 EUR. Mögliche Mittelfrist-Ziele lauten 46,10 EUR und 43,71/44,66 EUR. Unmittelbar bullish würde es aus heutiger Sicht erst mit einem dynamischen Ausbruch über die Widerstandszone bei 54,78-56,72 EUR. Dann mit möglichem Ziel bei 59,42-60,80 EUR.