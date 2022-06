Nächste Unterstützungen:

13.665-13.694

13.381/13.479

12.971-13.250

Nächste Widerstände:

13.871-13.900

13.957

14.045

Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich der intakte übergeordnete Abwärtstrend vom im November verzeichneten Rekordhoch bei 16.290 Punkten zeitnah fortsetzt. Nächste Unterstützungen und potenzielle Ziele liegen bei 13.684 Punkten und 13.381/13.479 Punkten. Darunter würde die breite Supportzone bei 12.971-13.250 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Unterschreitung würde das bearishe Szenario bestätigen mit nächstem Ziel 12.439 Punkte (März-Tief). Kann sich der Index hingegen spätestens bei 12.971-13.250 Punkten stabilisieren, bleibt noch eine weitere mittelfristige Erholungswelle denkbar. Eine dynamische Rückeroberung der nun als Widerstand fungierenden Zone bei 14.126-14.234 Punkten per Tagesschluss ist erforderlich, um das am Freitag generierte Verkaufssignal zu neutralisieren. Im Erfolgsfall würden die Zonen 14.603-14.709 Punkte und 14.925-15.036 Punkte erneut als mögliche Ziele aktiviert.