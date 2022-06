Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) etablierte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen mehrjährigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR. Anschließend konnte der Anteilsschein einen primären Aufwärtstrend entwickeln, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom im vergangenen Dezember gesehenen Reaktionstief bei 43,91 EUR konnte sich der Kurs bis auf ein am 13. April verbuchtes 2-Jahres-Hoch bei 67,99 EUR hinaufschrauben. Dort musste der Wert der extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und vollzog einen kräftigen Rücksetzer, der im Bereich eines wichtigen Unterstützungsclusters bei 55,28 EUR am 11. Mai auf Nachfrage traf. Nach einer erneuten Rally bis knapp unter das April-Hoch, zeigte er zuletzt wieder Schwäche und rutschte am Freitag unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägtere Verschnaufpause. Als mögliche Auffangbereiche fungieren die Zonen 59,39/59,94 EUR, 57,73-58,16 EUR und 55,28 EUR. Das übergeordnet bullishe Chartbild würde erst mit einer nachhaltigen Verletzung des Supports bei 52,80-54,61 EUR beeinträchtigt. Eine dynamische Rückeroberung des Widerstands bei aktuell 64,18-65,07 EUR per Tagesschluss würde derweil das kurzfristige Bild bereits wieder aufhellen. Im Erfolgsfall könnte es zeitnah zu einem erneuten Vorstoß an die übergeordnet kritische Widerstandszone bei 67,49-68,12 EUR kommen. Deren nachhaltige Überwindung würde schließlich den übergeordneten Haussetrend mit möglichen nächsten Zielen bei 71,45/71,56 EUR, 72,74/72,85 EUR und 73,63 EUR bestätigen.