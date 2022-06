Nächste Unterstützungen:

13.380

13.342

12.971-13.250

Nächste Widerstände:

13.521

13.694-13.750

13.888

Mit Blick auf die extrem überverkaufte Lage in den markttechnischen Indikatoren auf Basis des Stundencharts, erscheint am erreichten Supportniveau eine Stabilisierung oder auch kräftige technische Erholung plausibel. Eine erste preisliche Bestätigung hierfür wäre ein Anstieg über den nächsten Widerstand bei 13.521 Punkten. Das potenzielle Erholungsziel lautet dann 13.694-13.750 Punkte. Erst mit einem Stundenschluss darüber entstünde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 13.888 Punkte und 13.957-14.045 Punkte. Ein nachhaltiger Rutsch unter 13.380 Punkte per Stundenschluss würde derweil ein bearishes Anschlusssignal generieren. Weitere unmittelbare Abgaben in Richtung 13.342 Punkte und 12.971-13.250 Punkte wären in diesem Fall zu favorisieren.