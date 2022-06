Diese Analyse wurde am 15.06.2022 um 08:31 Uhr erstellt.

Die Aktie des Biotechnologie- und Diagnostikunternehmens Qiagen (WKN: A2DKCH) hatte im vergangenen November ein Dekadenhoch bei 51,56 EUR markiert. Die anschließende Korrektur führte sie an die übergeordnet kritische Supportzone bei 37,38-38,73 EUR zurück. Der nachfolgende Erholungsschub scheiterte im Dunstkreis der mittlerweile südwärts drehenden 200-Tage-Linie. Zuletzt etablierte der Wert eine mehrwöchige Stauzone unterhalb dieser Durchschnittslinie. Im gestrigen Handel verletzte er schließlich die untere Begrenzung der Zone bei 41,13 EUR per Tagesschluss und rutschte auf ein 3-Monats-Tief. Damit verfügen die Bären im kurzfristigen Zeitfenster über den technischen Vorteil. Als mögliches Kursziel fungiert die Zone 37,38-37,95 EUR. Deren nachhaltige Unterschreitung würde eine langfristig relevante Top-Bildung komplettieren. Eine dynamische Rückeroberung der Widerstandszone bei 41,13-41,49 EUR per Tagesschluss würde nun ein Warnsignal für die Bären darstellen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die Hürde bei 44,56/44,90 EUR würde sich das aktuell angeschlagene mittelfristige Chartbild neutralisieren.