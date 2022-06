Diese Analyse wurde am 17.06.2022 um 08:36 Uhr erstellt.

Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen mittelfristigen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Dabei zeigt er relative Schwäche zum Gesamtmarkt. Auf Jahressicht notiert er rund 48 Prozent im Minus (DAX: -16%). Im gestrigen Handel rutschte er schließlich unter das Corona-Crash-Tief vom März 2020 bei 162,20 EUR auf ein 5-Jahres-Tief bei 160,26 EUR. Er schloss dabei eine bedeutende Kurslücke vom 8. März 2017. Dank einer Erholung vom Tagestief konnte er diesen Support verteidigen. Auch die Verletzung des 2020er-Tiefs kann noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild bleiben die Bären im Vorteil, solange keine dynamische Rückeroberung der beiden nächsten Widerstandsthemen bei 164,54 EUR und anschließend 170,08 EUR per Tagesschluss gelingt. Ein signifikanter Tagesschluss unter 159,15 EUR würde nun ein bearishes Anschlusssignal liefern. Als mögliche nächste Kursziele und Unterstützungen fungieren dann die Marken 156,35 EUR und 153,40 EUR. Darunter entstünde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung 142,60 EUR und 129,60 EUR. Mit einem Tagesschluss über 170,08 EUR würde derweil eine temporäre Erschöpfung des Verkaufsdrucks indiziert. Das ableitbare Erholungspotenzial wäre jedoch zunächst auf 174,68-175,70 EUR und eventuell 180,72 EUR begrenzt. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die massive Widerstandszone bei aktuell 184,00-191,20 EUR würde sich auch das mittelfristige Chartbild aufhellen mit hieraus resultierenden Erholungschancen in Richtung 201,00 EUR und 209,15-220,80 EUR.