Die Siemens-Aktie (WKN: 723610) hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends vom Corona-Crash-Tief bei 58,77 EUR im März 2020 bis auf ein im Januar gesehenes Allzeithoch bei 157,96 EUR vorstoßen können. Seither befinden sich die Bären am Ruder. Der Anteilsschein rutschte nachhaltig unter die mittlerweile südwärts tendierende 200-Tage-Linie. Zuletzt hatte er versucht, sich im Dunstkreis des 50%-Retracements der vorausgegangenen Hausse zu stabilisieren. Die darüber etablierte Dreiecksstruktur wurde jedoch am Donnerstag dynamisch nach unten verlassen und das Papier markierte ein 2-Jahres-Tief bei 102,12 EUR. Am Freitag folgte ein Pullback. Kann die Aktie heute im Plus schließen, würde eine weitergehende Erholung in Richtung der breiten Widerstandszone 105,92-109,50 EUR möglich. Solange diese nicht per Tagesschluss überwunden wird, bleiben die Bären auch kurzfristig im Vorteil. Darüber würde das Ausbruchssignal hingegen negiert mit nächstem Ziel 113,66-115,06 EUR. Mittelfristig aufhellen würde sich die technische Ausgangslage erst mit einem Break über 121,32-126,46 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 102,12 EUR würde nun ein Anschlussverkaufssignal im etablierten mittelfristigen Abwärtstrend generieren. Mögliche nächste Ziele auf der Unterseite befinden sich bei 98,50 EUR, 96,66/97,17 EUR und 93,64/94,81 EUR.