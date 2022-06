Der deutsche Aktienmarkt konnte sich nach dem großen Verfall an der Terminbörse Eurex im positiven Terrain behaupten. Der DAX schloss nach einem volatilen Handel 0,67 Prozent fester bei 13.126 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 1,22 beziehungsweise 1,11 Prozent. In den drei Indizes gab es 66 Gewinner und 32 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 79 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+4,99%) und Medien (+2,35%). Einzige Sektoren im Minus waren Versicherungen (-0,42%) und Chemie (-0,17%). Delivery Hero belegte mit einem Kurssprung um 12,13 Prozent zum Abschied aus dem Leitindex die DAX-Spitze. Das Papier notiert ab heute im MDAX. Dafür rückt Beiersdorf (-1,43%) wieder in die erste Börsenliga auf. Ebenfalls gesucht waren Vonovia (+3,24%), Zalando (+3,21%) und E.ON (+2,64%). Merck verlor als Schlusslicht 3,12 Prozent.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial 0,13 Prozent tiefer bei 29.889 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 1,24 Prozent nach oben auf 11.266 Zähler. 58 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. Zwei neuen 52-Wochen-Hochs standen 566 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD gab um 0,54 Prozent auf 1,0486 USD nach. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf 3,25 Prozent nach. Gold handelte an der Comex 0,50 Prozent schwächer bei 1.841 USD. Rohöl der US-Sorte WTI brach belastet von Konjunktursorgen um 6,83 Prozent auf ein 4-Wochen-Tief bei 109,56 USD ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,32 Prozent tiefer bei 156,30 Punkten, dem niedrigsten Stand seit 2 Jahren. Die chinesischen Leitzinsen LPR für 1 und 5 Jahre blieben unverändert, wie die PBoC mitteilte. Der chinesische CSI 300 kletterte gegen den Trend um 0,71 Prozent. Besonders schwach tendierte der koreanische Kospi (-2,03%). Der S&P Future notierte zuletzt 0,27 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.153) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise für den Mai. Von Interesse ist daneben die Anhörung von EZB-Präsidentin Lagarde im Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von AB Foods. An den US-Aktien- und Anleihemärkten findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.