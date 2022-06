Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) hatte im Februar/März 2020 nach dem Erreichen eines Dekadenhochs bei 232,60 EUR einen fünfwöchigen Abverkauf durchlaufen. Dieser führte sie bis auf ein Mehrjahrestief bei 117,10 EUR zurück. Im Rahmen des anschließenden primären Aufwärtstrends näherte sich der Wert bis zum Februar dieses Jahres wieder bis auf 10 Cent dem zyklischen Hoch aus dem Jahr 2020 an. Seither befindet sich der Anteilsschein des größten europäischen Versicherungskonzerns im Korrekturmodus. Eine zweite Abwärtswelle führte die Notierung zuletzt wieder bis in den Dunstkreis des im März verzeichneten Korrekturtiefs (178,30 EUR). Die knapp darüber in der vergangenen Woche gestartete Erholungsbewegung besitzt gute Chancen auf eine Ausdehnung, solange das Reaktionstief bei 181,98 EUR nicht unterboten wird. Potenzielle nächste Ziele lauten 189,14 EUR und 190,22-191,72 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde das kurzfristige technische Bild weiter aufhellen mit möglichen Zielen bei 196,78/196,80 EUR, 199,10 EUR und 200,30-202,09 EUR. Zu einer signifikanten Verbesserung der mittelfristigen technischen Ausgangslage bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Widerstandszonen 205,65-207,39 EUR und 213,55-214,94 EUR. Ein Rutsch unter 181,98 EUR würde hingegen unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 178,30-179,62 EUR, 176,40 EUR und eventuell 170,35 EUR mit sich bringen. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Marke würde schließlich auch das langfristige technische Bias auf bearish drehen.