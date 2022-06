Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenstart die positiven Vorzeichen. Der Handel verlief lustlos und nachrichtenarm. Impulse von der Wall Street blieben aus, da dort aufgrund eines Feiertages kein Handel stattfand. Der DAX rückte um 1,06 Prozent auf 13.266 Punkte vor. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 1,56 und 0,41 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 75 Gewinner und 24 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 82 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sank um 2,06 Punkte auf ein 6-Tages-Tief bei 27,52 Zählern. Alle Sektorenindizes konnten zulegen. Stärkste Sektoren waren Banken (+3,15%) und Versorger (+2,49%). Werte aus dem Bereich Luftfahrt waren besonders stark gesucht. Sie profitierten von positiven Aussagen seitens des Weltluftfahrtverbands IATA anlässlich der Generalversammlung in Doha. MTU haussierte an der DAX-Spitze um 5,29 Prozent. Airbus zog um 3,10 Prozent an. Im MDAX sprang Lufthansa um 7,62 Prozent nach oben.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte nach acht Minustagen in Folge 1,43 Prozent höher bei 158,59 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 1,42 Prozent fester. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.346) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicago Fed National Activity Index und den Verkauf bestehender Häuser in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Nordex.