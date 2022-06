Die Aktie der Deutschen Börse (WKN: 581005) hatte im Juli 2020 ein Rekordhoch bei 170,15 EUR markiert und schwenkte anschließend in den Korrekturmodus über. Der ausgeprägte Rücksetzer führte die Notierung bis auf 124,85 EUR zurück. Dort startete im November 2020 ein Aufwärtstrend, der den Anteilsschein bis zum April wieder bis auf 20 Cent an die historische Bestmarke beförderte. Der anschließende Rücksetzer traf im Dunstkreis des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten mittelfristigen Aufwärtswelle auf Support. Hiervon ausgehend, meldeten sich die Bullen zuletzt zurück. Die steigende 200-Tage-Linie konnte zurückerobert werden. Nach mehrtägiger Konsolidierung auf dieser Durchschnittslinie kletterte der Wert gestern auf ein 2-Wochen-Hoch. Nächste Hürden und potenzielle Ziele liegen bei 157,40 EUR und 158,40-160,13 EUR. Ein erstes prozyklisches Signal für eine mögliche unmittelbare Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends entstünde mit einem Anstieg über die Widerstandszone 161,62-164,30 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist der Support bei 151,95/152,26 EUR kurzfristig kritisch. Darunter (Tagesschlusskursbasis) würde das kurzfristige technische Bias von bullish auf neutral drehen und es müsste ein erneuter Test der Unterstützungszone 148,15/148,85 EUR eingeplant werden. Deren Verletzung per Tagesschluss würde deutlichere Abwärtsrisiken in Richtung 143,11 EUR und 135,80-138,30 EUR mit sich bringen.