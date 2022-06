Die Aktie der Telefonica Deutschland Holding (WKN: A1J5RX) war im Rahmen einer mehrjährigen Baisse bis auf ein im März 2020 erreichtes Allzeittief bei 1,72 EUR abgestürzt. Die anschließende Erholungsrally beförderte den Wert dynamisch bis knapp unter das Hoch vom November 2019 (2,92 EUR). Nach einem korrektiven Rücksetzer konnte er sich oberhalb von 2,10 EUR stabilisieren und einen volatilen Aufwärtstrend etablieren. Ausgehend vom Korrekturtief bei 2,22 EUR im März dieses Jahres, kam Dynamik auf der Oberseite auf und die Notierung verzeichnete am 7. Juni ein 3-Jahres-Hoch bei 3,03 EUR. Aktuell läuft ein korrektiver Rücksetzer, der das Unterstützungsbündel bei 2,68-2,70 EUR auf die Probe stellt. Es resultiert unter anderem aus dem Zwischenhoch vom Februar, der steigenden 100-Tage-Linie und dem 50%-Retracement der letzten Aufwärtswelle. Kann sich die Aktie darüber stabilisieren, würde anschließendes Erholungspotenzial in Richtung 2,85-2,88 EUR und eventuell 3,03 EUR generiert. Ein nachhaltiger Anstieg über 3,03 EUR ist für ein prozyklisches Anschlusskaufsignal im mittelfristigen Zeitfenster sowie zugleich zur Bestätigung einer langfristigen Bodenbildung erforderlich. Im Erfolgsfall würde ein zeitnaher Vorstoß in Richtung zunächst 3,28/3,34 EUR möglich. Unterhalb von 2,68 EUR (Tagesschlusskursbasis) wäre hingegen zunächst eine Korrekturausdehnung einzuplanen. In diesem Fall lautet der mögliche nächste belastbare Auffangbereich 2,51-2,56 EUR.