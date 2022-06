Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenausklang gestützt von einer freundlichen Wall Street Zugewinne verbuchen. Ein etwas deutlicher als erwartet gefallener ifo-Geschäftsklimaindex wirkte sich nicht belastend auf das Kursgeschehen aus. Der DAX schloss 1,59 Prozent fester bei 13.118 Punkten. MDAX und TecDAX zogen um 1,71 und 2,78 Prozent an. In den drei Indizes gab es 83 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Die stärksten Sektoren waren Technologie (+3,04%), Banken (+3,03%) und Software (+2,98%). Im Minus endeten lediglich die Sektoren Versorger (-2,36%) und Automobile (-0,04%). Merck haussierte an der DAX-Spitze nachrichtenlos um 5,57 Prozent. Siemens Healthineers (+4,88%), Deutsche Bank (+4,78%) und Puma (+4,40%) verzeichneten ebenfalls überdurchschnittliche Aufschläge. RWE (-3,11%) und E.ON (-1,65%) rangierten am unteren Ende des DAX-Tableaus. Zalando (-1,57%) konnte sich von einem zwischenzeitlich sehr deutlichen Kurseinbruch erholen. Der Online-Modehändler hatte am Vorabend seine Jahresprognosen kassiert.

An der Wall Street sprang der Dow Jones Industrial um 2,68 Prozent nach oben auf 31.501 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um noch beeindruckendere 3,49 Prozent vor auf 12.106 Zähler. 80 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 82 Prozent. Es gab zehn neue 52-Wochen-Hochs und 68 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg um 0,03 Prozent auf 1,0518 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um vier Basispunkte auf 3,13 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,21 Prozent auf 107,62 USD. Gold notierte kaum verändert bei 1.830 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,56 Prozent fester bei 161,70 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,03 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.190) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Prosus und Nike (nach US-Börsenschluss). Daneben blicken die Anleger auf die Eröffnungsrede von EZB-Präsidentin Lagarde auf dem heute Abend startenden dreitägigen geldpolitischen Symposium der EZB im portugiesischen Sintra.