Die Aktie von United Internet (WKN: 508903) hatte nach dem Markieren eines Mehrjahrestiefs bei 20,76 EUR im März 2020 eine dynamische Rally gestartet, die die Notierung bis auf im August 2020 gesehene 43,88 EUR katapultierte. Ausgehend von diesem 2-Jahres-Hoch, etablierte der Wert einen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt verzeichnete er im März dieses Jahres am 76,4%-Fibonacci-Retracement ein Verlaufstief bei 26,24 EUR. Nach einer Rally bis 32,33 EUR und einem bislang dreiwelligen Abschwung zeigt der Anteilsschein derzeit eine Stabilisierung an einem relevanten Supportcluster. Das Volumenverhalten ist dabei bullish zu werten. Solange das Tief bei 27,30 EUR per Tagesschluss verteidigt werden kann, verfügt das Papier über Erholungspotenzial in Richtung zunächst 28,79-29,25 EUR. Bestätigend zu werten für dieses Szenario wäre ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 28,20/28,22 EUR. Weitere Barrieren lassen sich bei 29,71-30,41 EUR und 31,06-31,50 EUR ausmachen. Oberhalb der letztgenannten Zone würde sich auch das mittelfristige Chartbild beginnen zu entspannen. Mit einer Verletzung des Supports bei 27,30 EUR wäre hingegen eine unmittelbare Fortsetzung des Abverkaufs in Richtung 26,24 EUR und eventuell 25,71 EUR zu favorisieren.