Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart weiter zulegen. Zwischenzeitlich deutlichere Kursgewinne schmolzen jedoch im Handelsverlauf dahin. Der DAX notierte am Ende noch 0,52 Prozent fester bei 13.186 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,75 beziehungsweise 1,34 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 73 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 52 Prozent. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+1,89%), Technologie (+1,85%) und Industrie (+1,42%). Auffällige Schwäche zeigten Medienwerte (-1,33%) und Versorger (-1,32%). HelloFresh belegte nachrichtenlos mit einem Plus von 4,95 Prozent die DAX-Spitze. Bayer legte dahinter trotz einer juristischen Niederlage im Glyphosat-Berufungsverfahren in den USA um 2,79 Prozent zu. RWE gab als Schlusslicht im Leitindex um 1,63 Prozent nach.

In den USA lasteten besser als erwartete Konjunkturdaten auf der Hoffnung mancher Marktteilnehmer, dass die Notenbank Fed beim laufenden Zinserhöhungszyklus nicht ganz so falkenhaft vorgehen könnte, wie zuletzt erwartet. An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial mit einem Minus von 0,20 Prozent bei 31.438 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,81 Prozent auf 12.008 Zähler. An der NYSE gab es 1.785 Gewinner und 1.496 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 53 Prozent. 14 neuen 52-Wochen-Hochs standen 65 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um sieben Basispunkte auf 3,20 Prozent nach oben. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,05 Prozent auf 109,83 USD. Gold gab an der Comex um 0,35 Prozent auf 1.824 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte tendierten heute früh überwiegend südwärts. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,10 Prozent schwächer bei 161,48 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.176) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den GfK-Konsumklimaindikator und den Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig steht Fuchs Petrolub mit einem Kapitalmarkttag im Fokus. Cancom und Corestate Capital Holding veranstalten ihre Hauptversammlungen. Nike (nachbörslich: -2,71%) veröffentlichte gestern nach US-Börsenschluss Quartalszahlen. Trotz besser als erwarteter Kennziffern orientierte sich der Kurs im nachbörslichen Handel nach einer anfänglichen Rally deutlich abwärts. Die Konkurrenten adidas und Puma könnten Impulse von den Nike-Zahlen erhalten.