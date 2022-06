Die Aktie von Rheinmetall (WKN: 703000) hatte im März 2020 ein Mehrjahrestief bei 43,23 EUR ausgebildet und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Im Februar dieses Jahres ging sie in eine deutliche Beschleunigungsphase über und übersprang dabei die Hürden der zyklischen Hochs vom September 2019 und April 2018 bei 118,60 EUR und 119,35 EUR. Am 22. April markierte das Papier ein neues Allzeithoch bei 225,00 EUR und musste anschließend der extrem überkauften Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen. Seither korrigiert der Wert den jüngsten Kursschub seitwärts oberhalb eines Korrekturtiefs bei 175,25 EUR. Zuletzt pendelte die Notierung knapp unterhalb der Bestmarke und oberhalb der rückeroberten 50-Tage-Linie. Mit dem dynamischen Kursschub der letzten beiden Handelstage näherte sie sich der oberen Begrenzung der Range bis in unmittelbarer Rufweite an. Ein signifikanter Tagesschluss über 225,00 EUR würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal für die deutlich relative und absolute Stärke aufweisende Aktie bedeuten. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 238,53 EUR, 244,00 EUR und 255,75 EUR. Sollte der Wert hingegen nachhaltig unter den Support bei 198,75-203,98 EUR rutschen (Tagesschlusskursbasis), wäre ein erneuter Test des Tiefs bei 175,25 EUR einzuplanen und eine zeitliche Ausdehnung der mittelfristigen Korrekturphase zu favorisieren.