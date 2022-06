Am deutschen Aktienmarkt bot sich am Dienstag ein uneinheitliches Bild. Belastet wurde die Stimmung von negativen Vorgaben seitens der Wall Street. Ein auf ein Rekordtief gefallener GfK-Konsumklimaindikator wirkte sich derweil nicht auf das Kursgeschehen aus. Auch der zweitstärkste Rückgang des IAB-Barometers für den deutschen Arbeitsmarkt blieb weitgehend unbeachtet. Der DAX legte um 0,35 Prozent auf 13.232 Punkte zu. MDAX und TecDAX verbuchten hingegen Abschläge von 0,13 respektive 0,27 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 49 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog marginal mit 53 Prozent des Gesamtvolumens. Mit Blick auf die Sektoren-Performance hatten Versorger (+1,58%) die Nase vorn vor Versicherungen (+1,48%) und Telekommunikation (+1,15%). Auf der Negativseite fielen Einzelhandelswerte (-2,40%), Softwaretitel (-1,14%) und Konsumaktien (-0,84%) auf. Luftfahrtwerte profitierten von der Hoffnung auf Pandemielockerungen in Asien. MTU haussierte als stärkster DAX-Wert um 3,51 Prozent. Porsche und Continental folgten mit Zugewinnen von 2,69 und 2,52 Prozent. Puma (-2,21%) litt am DAX-Ende unter negativ aufgenommenen Geschäftszahlen von Konkurrent Nike. Wettbewerber adidas büßte 0,91 Prozent ein. Zalando (-1,94%) und Symrise (-1,22%) zeigten sich ebenfalls schwach.

In den USA brach der Verbrauchervertrauensindex im Juni auf den tiefsten Stand seit Februar 2021 ein. An der Wall Street sackte der Dow Jones Industrial um 1,56 Prozent auf 30.947 Punkte ab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 3,09 Prozent auf 11.638 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen betrug 74 Prozent. Zwölf neuen 52-Wochen-Hochs standen 89 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries verharrte bei 3,20 Prozent. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,57 Prozent tiefer bei 1,0520 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 2,00 Prozent auf 111,76 USD. Gold gab an der Comex um 0,20 Prozent auf 1.821 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von den negativen Vorgaben der Wall Street überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,14 Prozent tiefer bei 160,26 Punkten. Gegen den Trend gesucht waren chinesische Immobilienaktien. Sie profitierten von positiven Aussagen aus den Reihen des Immobilienentwicklers China Vanke (+4,01%), der einen Boden in der Branche ausmacht. Der S&P Future notierte zuletzt 0,07 Prozent höher. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (13.151) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die deutschen Verbraucherpreise und die BIP-Daten aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hornbach Holding und Hennes & Mauritz.