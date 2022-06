Nach dem Erreichen eines Dekadentiefs bei 4,50 EUR im März 2020 konnte die Aktie des Düngemittel- und Salz-Konzerns K+S (WKN: KSAG88) einen Aufwärtstrend etablieren. Dieser Trend erfuhr ab dem Herbst vergangenen Jahres eine deutliche Beschleunigung. Nach dem Markieren eines 7-Jahres-Hochs bei 36,45 EUR am 19. April musste der Wert der extrem überhitzten Lage in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und startete nach der Ausformung einer Bearish-Engulfing-Kerze eine Abwärtskorrektur. Am 24. Juni verzeichnete er ein Verlaufstief bei 21,70 EUR und formte auf der dort befindlichen mittelfristigen fallenden Unterstützungslinie eine bullishe Hammer-Kerze. Der nachfolgende Erholungsschub beförderte die Notierung nun an die korrektive Abwärtstrendlinie vom April-Hoch. Im gestrigen Handel zeigte der Anteilsschein einen Inside Day und einen Bearish-Harami. Kritisch ist nun der Widerstandsbereich 24,39-24,56 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darüber wäre bullish mit möglichen Kurszielen bei 25,74 EUR und 26,49-27,33 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das technische Bild deutlicher aufhellen mit nächsten Hürden bei 30,80 EUR, 33,87 EUR und 36,45 EUR. Unterstützt ist das Papier derzeit bei 22,52 EUR, 21,43/21,70 EUR und 20,47-21,20 EUR. Darunter würde sich das längerfristige Chartbild beginnen einzutrüben.