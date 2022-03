Diese Analyse wurde am 10.03.2022 um 08:28 Uhr erstellt.

Die Aktie der Deutschen Post (WKN: 555200) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 19,10 EUR im März 2020 eine dynamische Rally gezeigt. Dieser Aufschwung beförderte das Papier des Logistikkonzerns bis auf ein im vergangenen August verzeichnetes Allzeithoch bei 61,38 EUR. Seither befindet es sich im Korrekturmodus. Der bislang dreiwellige Abschwung ließ die Notierung in den Dunstkreis des 50%-Retracements der vorausgegangenen Hausse absacken. Auf dem markierten 16-Monats-Tief bei 38,49 EUR formte die Aktie am Montag eine bullishe Doji-ähnliche Tageskerze. Mit dem gestrigen Kurssprung nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen bildete der Wert ein ebenfalls bullishes Island Reversal (Aufwärtslücke nach vorausgegangener Abwärtslücke). Die hiermit ausgelöste Erholungsrally verfügt über weiteres Potenzial in Richtung 45,66 EUR, 46,30 EUR und 47,23/47,51 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde eine weitere Ausdehnung des Aufschwungs bis 49,94-50,49 EUR ermöglichen. Zu einer signifikanten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es der nachhaltigen Herausnahme der breiten Widerstandszone bei 52,64-55,21 EUR. Mit Blick auf die Unterseite liegen nächste wichtige Supportbereiche bei 40,81-41,36 EUR und 38,49 EUR. Darunter würde eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends mit nächsten potenziellen Zielen bei 37,27 EUR und eventuell 35,25-35,89 EUR wahrscheinlich.