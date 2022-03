Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte im November 2020 ein 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR markiert. Im Rahmen des anschließend etablierten Aufwärtstrends stieß die Notierung bis auf ein im November vergangenen Jahres erreichtes Jahreshoch bei 129,74 EUR vor. Mit dem im Januar erfolgten Rutsch unter die untere Begrenzung der darunter ausgebildeten mehrmonatigen Handelsspanne trübte sich das übergeordnete Chartbild ein. Oberhalb des am 24. Februar markierten 2-Jahres-Tiefs bei 94,48 EUR entstand zuletzt eine Stauzone unterhalb des Erholungshochs bei 101,74 EUR. Innerhalb dieser Range ist die kurzfristige technische Ausgangslage neutral zu werten. Ein Tagesschluss über 101,74 EUR würde für eine deutlichere Aufwärtsbewegung in Richtung 105,50-107,44 EUR und eventuell 109,00-110,82 EUR sprechen. Darüber befinden sich bedeutsame Widerstände bei 112,10-113,86 EUR und 116,90-120,00 EUR. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über die letztgenannte Zone, um den übergeordneten Abwärtstrend in seinem Bestand zu gefährden. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 94,48 EUR per Tagesschluss ein bearishes Anschlusssignal generieren. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten dann 89,93 EUR, 87,22 EUR und 82,13 EUR.