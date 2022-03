Der Goldpreis hatte Ende 2015 nach mehrjähriger Baisse ein Tief bei 1.046 USD markiert. Mit dem im Juni 2019 erfolgten Ausbruch über die massive Widerstandszone bei 1.350-1.375 USD komplettierte die Notierung eine langfristige Bodenbildung. Im Juli 2020 gelang schließlich die Überwindung des aus dem Jahr 2011 stammenden Rekordhochs bei 1.921 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 2.075 USD haussierte das Edelmetall, bevor im August 2020 eine ausgeprägte Korrekturphase startete. Im Bereich 1.677/1.688 USD traf es dabei wiederholt auf Nachfrage. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild weist der Trend nach dem erfolgreichen erneuten Test der genannten Supportzone im vergangenen August aufwärts. Im Rahmen dieses Aufschwungs konnte der Kurs am 11. Februar eine bedeutende Abwärtstrendlinie und Anfang dieses Monats die wichtige horizontale Hürde bei 1.916 USD knacken. Mit dem heutigen Anstieg über die Widerstandszone bei 1.950-1.981 USD auf ein 2-Jahres-Hoch bei 2.000 USD im asiatischen Handel attackieren die Bullen eine weitere kritische Barriere. Kann diese nachhaltig bis zum Ende des New Yorker Handels überwunden werden, entstünde ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Fortsetzung des ultralangfristigen Aufwärtstrends. Bestätigt würde es mit einem Wochenschluss oberhalb von 2.075 USD mit möglichen nächsten Zielen bei 2.131 USD, 2.168/2.182 USD, 2.227/2.247 USD und 2.316/2.321 USD. Unterstützt ist das Edelmetall derzeit bei 1.965/1.974 USD. Darunter wäre ein deutlicher Pullback in Richtung 1.916 USD oder 1.877-1.889 USD einzuplanen. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, bleiben die Bullen mit Blick auf den mittelfristigen Trend am Ruder. Unmittelbar bearish würde es erst unter 1.780-1.821 USD.