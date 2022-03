Nächste Unterstützungen:

13.000

12.596-12.671

12.330-12.370

Nächste Widerstände:

13.169

13.316

13.563-13.669

Mit einem Minus von rund 20 Prozent vom im November markierten Rekordhoch befindet sich der Index somit nach einer verbreiteten Definition in einem Bärenmarkt. Das primäre analytische (Mindest-)Kursziel aus der Projektion der Höhe der im Februar nach unten aufgelösten Stauzone wurde zugleich am Freitag abgearbeitet. Das Anlegersentiment hat bereits einen extremen Grad an Pessimismus erreicht. Zeitlich dürfte ein belastbarer mittelfristiger Boden daher nicht mehr weit entfernt sein. Anzeichen für eine Bodenbildung lassen sich preislich jedoch noch nicht ableiten. Vorbörslich wird der Index mit weiteren Abgaben erwartet. Nächste potenzielle Unterstützungen liegen bei 13.000 Punkten, 12.596-12.671 Punkten und 12.330-12.370 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Index über nächste Widerstände bei 13.169 Punkten und 13.316 Punkten. Darüber würde eine mögliche Erholung in Richtung 13.563-13.669 Punkte signalisiert.