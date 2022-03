Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 19-Jahres-Hochs bei 18,92 EUR im August 2021 startete eine Abwärtskorrektur, die weiterhin andauert. Im Rahmen der vom Februar-Hoch bei 17,82 EUR ausgehenden zweiten Abwärtswelle erreichte der Wert im gestrigen Handel eine wichtige Ziel- und Unterstützungszone und verzeichnete ein 2-Jahres-Tief bei 14,47 EUR. Nach einer Erholung vom Tagestief schloss er am 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 15,26 EUR. Zur Aufhellung des kurzfristigen Chartbilds bedarf es eines Tagesschlusses oberhalb der aktuellen Hürde bei 15,26-15,51 EUR. Im Erfolgsfall würde eine technische Erholung in Richtung 16,14-16,54 EUR oder 16,99-17,10 EUR möglich. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, bleibt das Risiko einer Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends erhöht. Ein Tagesschluss unter 14,47 EUR würde nun ein bearishes Anschlusssignal senden und eine unmittelbare Fortsetzung des Abschwungs mit nächsten potenziellen Zielen bei 13,96 EUR und 13,66/13,72 EUR indizieren. Mittelfristig wäre in diesem Fall ein Rutsch an die Ziel- und Unterstützungszone bei 12,23-12,59 EUR vorstellbar.