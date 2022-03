Der deutsche Aktienmarkt setzte zum Wochenstart seinen Abwärtstrend fort. Für erhöhte Nervosität unter den Marktteilnehmern sorgten die weiterhin angespannte geopolitische Lage sowie die explodierenden Rohstoffpreise. Der DAX schloss nach einem sehr volatilen Handel 1,99 Prozent schwächer bei 12.835 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Abschläge von 1,79 respektive 1,37 Prozent. In den genannten Indizes gab es 15 Gewinner und 85 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 90 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten lediglich Softwareaktien (+0,32%) im positiven Terrain schließen. Am schwächsten tendierten die Sektoren Transport (-3,96%), Konsum (-3,77%) und Banken (-3,57%). Siemens Energy haussierte an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 3,53 Prozent. Delivery Hero und SAP folgten mit Aufschlägen von 1,09 und 0,52 Prozent. Als Schlusslicht im Leitindex büßte adidas 5,40 Prozent ein. Volkswagen und Porsche sackten um 5,37 beziehungsweise 5,27 Prozent ab.

An der Wall Street belastete die Diskussion um einen möglichen Importstopp für russisches Öl. Der Dow Jones Industrial verbuchte ein Minus von 2,37 Prozent auf 32.817 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rutschte um 3,75 Prozent ab auf 13.319 Zähler. 76 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Es gab 186 neue 52-Wochen-Hochs und 486 Tiefs. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 3,22 Prozent auf 119,40 USD. In der Spitze war die Notierung bis auf 130,50 USD und damit den höchsten Stand seit 2008 haussiert. Gold kletterte an der Comex um 1,49 Prozent auf 1.996 USD. Der US-Dollar war stark gesucht. EUR/USD gab um 0,65 Prozent auf ein 2-Jahres-Tief bei 1,0854 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,16 Prozent tiefer bei 170,94 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,96 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (12.579) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion sowie zum BIP in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Schaeffler. Bei Apple könnten sich Impulse von einer Produktpräsentation ergeben.