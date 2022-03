Diese Analyse wurde am 09.03.2022 um 08:28 Uhr erstellt.

Nachdem der Silberpreis im März 2020 ein Dekadentief bei 11,64 USD ausgebildet hatte, übernahmen die Bullen das Ruder. Der dort etablierte dynamische Aufwärtstrend führte zum Ausbruch über die kritische Widerstandszone bei 18,92/18,95 USD und damit zur Aufhellung des ultralangfristigen Chartbildes. Seit August 2020 befindet sich die Notierung innerhalb einer korrektiven Seitwärtsbewegung unterhalb des Rallyhochs bei 30,07 USD. Oberhalb deren unterer Begrenzung bei 21,40 USD gelang zuletzt eine mittelfristige Bodenbildung innerhalb der übergeordneten Range. Der Kurs konnte dabei unter anderem die zuvor deckelnde 200-Tage-Linie sowie den in diesem Zeitfenster kritischen Horizontalwiderstand bei 25,39 USD aus dem Weg räumen. Im gestrigen Handel markierte er ein 9-Monats-Hoch knapp unterhalb der 27-USD-Marke. Kurzfristig sollte eine mögliche Konsolidierung mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren eingeplant werden. Ein nachhaltiger Anstieg über 27,00 USD würde den Weg ebnen in Richtung der beiden nächsten offenen Mittelfrist-Ziele bei 28,72 USD und 29,37/30,07 USD. Unterstützt ist das Edelmetall derzeit bei 25,39 USD, 24,68 USD und 23,83-24,20 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterboten wird, bleiben die Bullen im Vorteil.