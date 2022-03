Diese Analyse wurde am 14.03.2022 um 08:24 Uhr erstellt.

Die Aktie des fränkischen Sportartikelherstellers adidas (WKN: A1EWWW) war bis zum August 2021 auf ein neues Rekordhoch bei 336,25 EUR angestiegen. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Seither etablierte das Papier einen mittelfristigen Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein am 7. März verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 170,08 EUR absacken ließ. Die dort unweit des Corona-Crash-Tiefs vom März 2020 (162,20 EUR) bei sehr hohem Handelsvolumen und extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren geformte bullishe Doji-Tages-Kerze leitete eine Erholungsbewegung ein. Diese erhielt mit der Veröffentlichung der Geschäftszahlen und einem positiv aufgenommenen Ausblick am 9. März zusätzlichen Auftrieb, der bei ebenfalls sehr hohem Handelsvolumen eine große Aufwärtslücke zur Folge hatte. Nach dem Erreichen eines Rallyhochs bei 213,05 EUR tendierte der Wert die letzten beiden Handelstage seitwärts und formte dabei zwei Inside Days in Folge. Das ganz kurzfristige technische Bias ist aktuell neutral. Mit einem dynamischen Anstieg über die aktuelle Hürde bei 211,69-213,05 EUR sowie mit einem Tagesschluss oberhalb von 217,35 EUR entstünden nun Signale für eine Fortsetzung des noch intakten Erholungstrends. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 231,00-237,80 EUR und eventuell 248,10/252,00 EUR. Zu einer signifikanten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über 259,00-274,21 EUR. Unterstützt ist die Aktie derzeit bei 195,18 EUR. Darunter wären ein zeitnahes Schließen der Kurslücke bei 187,06 EUR und ein erneuter Test des Tiefs bei 170,08 EUR einzuplanen.