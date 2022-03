Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) hatte im März 2021 ein 6-Jahres-Hoch bei 252,20 EUR markiert und befindet sich seither in einem Abwärtstrend. Zuletzt gewann der Abschwung an Dynamik und das Papier rutschte bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 131,30 EUR. Dort startete in der vergangenen Woche ein Erholungstrend. Nach der Veröffentlichung von positiv aufgenommenen Geschäftszahlen sprang der Wert im gestrigen Handel bis an das Widerstandscluster aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle und der Kurslücke vom 4. März. Ein Tagesschluss oberhalb dieser Hürde bei 154,56/155,07 EUR ist erforderlich, um die laufende Rally in Richtung 159,72 EUR, 162,33 EUR oder 168,10/169,65 EUR auszudehnen. Der mittelfristige Abwärtstrend würde hierdurch nicht in seinem Bestand gefährdet. Erst über der massiven Widerstandszone bei 177,71-195,14 EUR käme es zu einer Aufhellung in diesem Zeitfenster. Ein Rutsch unter 139,22 EUR wäre nun ein erstes Indiz für eine Fortsetzung der übergeordneten Kursschwäche. Bestätigt würde dieses Szenario unter 131,30 EUR mit nächstem Ziel 122,96 EUR.