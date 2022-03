Nächste Unterstützungen:

13.851

13.628

13.316/13.342

Nächste Widerstände:

14.082/14.115

14.214/14.295

14.511/14.586

Die kurzfristige Schwungkraft gemessen an den markttechnischen Indikatoren im Stundenchart lässt deutlich nach, was den laufenden Aufschwung anfällig für eine Erschöpfung beziehungsweise für eine Korrektur macht. Da der übergeordnete (mittelfristige) Trend weiterhin abwärts weist und noch keine charttechnische Bodenbildungsformation oberhalb des Verlaufstiefs bei 12.439 Punkten ersichtlich ist, erscheint das engmaschige Nachziehen von Stops bestehender Kontratrend-Long-Positionen zur Gewinnsicherung sinnvoll. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 13.851 Punkten und 13.628 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) wäre ein Test der kurzfristig kritischen Unterstützungszone bei 13.316/13.342 Punkten zu erwarten. Deren nachhaltige Unterschreitung würde nun ein erstes Warnsignal für einen möglichen erneuten Test des Verlaufstiefs oder eine Fortsetzung des dominanten Abwärtstrends liefern. Weitere Supportbereiche liegen bei 13.009/13.107 Punkten und 12.672/12.726 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite müssen die Bullen den Kurs über die beiden nächsten Hürden bei 14.082/14.115 Punkten und aktuell 14.214/14.295 Punkten befördern, um weiteres signifikantes Aufwärtspotenzial in Richtung 14.511/14.586 Punkte zu generieren.