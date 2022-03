Die Aktie der Hapag-Lloyd (WKN: HLAG47) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Ausgehend vom Korrekturtief im September 2020 bei 40,90 EUR, konnte sie in der Spitze um rund 667 Prozent zulegen. Zuletzt hatte der Wert nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 295,00 EUR im Januar eine mittelfristige Seitwärtskonsolidierung durchlaufen. Im gestrigen Handel erzeugte er mit dem dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Ausbruch aus der Handelsspanne auf eine neue Bestmarke ein Anschlusskaufsignal. Nächste potenzielle Ziele und Hürden befinden sich bei 321,59/326,00 EUR und 338,01 EUR. Darüber würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 364,60 EUR möglich. Unterstützt ist der Anteilsschein aktuell bei 295,00 EUR und 277,20/280,00 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein erstes Warnsignal für die Bullen liefern. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Chartbild erst unter der massiven Unterstützungszone bei derzeit 217,66-241,64 EUR.